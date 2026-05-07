【ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」】 第1弾：5月13日～5月19日 第2弾：5月20日～5月26日 ローソンストア100は、キャンペーン「デカ盛りチャレンジ」を5月13日より開催する。開催期間は第1弾が5月19日まで、第2弾が5月26日までとなっている。 「デカ盛りチャレンジ」ではお弁当や人気のおにぎり、パン、デザートなどを、価格据え