追悼・宮地克実さん――忘れられぬダミ声「この前のトライ、ノッコンちゃうかぁ」1987年の第1回ラグビーワールドカップ（W杯）で日本代表を指揮し、社会人の三洋電機（現リーグワン・埼玉ワイルドナイツ）で監督を務めた宮地克実さんが4月25日に亡くなった。85歳だった。三洋時代は就任初年度の1988年度から神戸製鋼の日本選手権7連覇がスタート。在任中は一度も日本一に届かず、「悲運の闘将」とも呼ばれた。ラグビーライターの