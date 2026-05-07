株式会社インディードリクルートパートナーズが提供する転職支援サービス『リクルートエージェント』は、５月７日（木）より鈴木亮平さん、戸田恵梨香さん、バカリズムさんが出演する新CMを公開。５月８日（金）よりTV放映・Web配信を順次開始する。 今回、３人はスタイリッシュなスーツに身を包み、 鈴木さんは博物館、戸田さんは砂漠、バカリズムさんは天文台を舞台に登場。膨大な転職決定データベースを有し、“使えば見えてく