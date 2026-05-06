中村倫也（39）が6日、都内で行われた主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督、15日公開）公開記念クイズ大会−君のクイズ杯−に、共演の神木隆之介（32）と登壇。予選を勝ち抜いた女性3人が争う決勝で、映画のクイズ監修をした知識集団「QuizKnock」のメンバーと一緒に作った「中村倫也クイズ」「神木隆之介クイズ」「君のクイズクイズ」を出題した。中村は「まず、映画のイベントで、クイズ大会って初めてだし、こんなに出演者2人