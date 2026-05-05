人工呼吸器がはずれ、ついに一般病棟に移ることができた！【漫画】本編を読む自身の体験をもとにしたコミカルな漫画で注目を集めているキクチさん(kkc_ayn)。母の在宅介護と看取りを描いた「20代、親を看取る。」でも大きな反響を呼んだが、現在は父の闘病をテーマにしたコミックエッセイ「父が全裸で倒れてた。」を発表している。母を見送ってから約2年後、今度は父が倒れ、一人っ子として数々の決断に向き合う日々が描かれている