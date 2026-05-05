◆パ・リーグ楽天―日本ハム（５日・楽天モバイル最強）楽天の浅村栄斗が逆転２ランを放った。１点を追う７回無死一塁。浅村は細野が投じた外角のツーシームに反応した。豪快に振り抜いた打球は逆方向の右中間へ。逆転の４号２ランとなった。先発の荘司は７回までに１２３球を投げて２失点の好投。頼りになる主砲が右腕の熱投に応えた。