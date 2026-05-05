今回の舞台はオーストラリア・メルボルン。だが、俳優としてではない。カードテーブルの上で勝負に挑んでいる――。

今年3月、韓国・済州島で開催されたポーカー大会「Triton ONE JEJU 2026」への参加が話題となった俳優・田中圭（41）。その動向が、再び注目を集めている。

「田中さんといえば昨年4月、『週刊文春』によって永野芽郁さん（26）との不倫疑惑が報じられました。その約3カ月後の同年7月には、アメリカ・ラスベガスで開催されたポーカーの世界大会『ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー』に出場。1935人中3位という好成績を収め、当時のレートで約1700万円という賞金を獲得しています。

さらに同年8月には、世界3大ポーカー大会のひとつ『ヨーロピアン・ポーカー・ツアー』にも参加。この2カ月ほどで海外大会に立て続けに出場し、総額2000万円ほど稼いだとみられています」（スポーツ紙記者）

そんななか、田中が現在、オーストラリア・メルボルンで開催中の世界的大会「Aussie Millions Poker Championship」に出場していることが、同大会の公式Xで明らかになった。同アカウントには、ファイナルテーブル進出者の集合写真が投稿されており、そこに無地のパーカー姿というラフないでたちで、俳優らしからぬ控えめな装いの田中の姿も確認できる。

「6年ぶりに復活した同大会は、南半球最大のポーカー大会として知られています。18日間にわたり、18ものトーナメントがおこなわれ、賞金総額は約14億円にのぼる見込みです。

田中さんが出場しているのは、『$25,000 Challenge』。参加費は約25,000オーストラリアドル（日本円で約280万円）と高額で、実力者が集うトーナメントです。プロポーカープレイヤー・世界のヨコサワさんと同卓で直接対決する場面も見られました。

ファイナルテーブルへの進出が決まっている田中さんは、すでに約75,000オーストラリアドル（日本円で約850万円）の賞金獲得が確定。優勝すれば約7,300万円にのぼるビッグマネーを手にする可能性があります。」（前出・スポーツ紙記者）

ポーカーの世界では順調な歩みを見せる田中。その一方で、俳優業に目を向けると、昨年の不倫疑惑報道以降、地上波など表舞台での露出は限定的な状況が続いている。

今年2月には、田中はピアニストの清塚信也氏（43）のInstagramに登場。《舞台『#いのこりぐみ』圭と行ってきたよ〜^ ^》と投稿され、所属事務所の社長でもある小栗旬（43）の主演舞台『いのこりぐみ』を観劇したようだが……。

「清塚さんのInstagramに登場した田中さんは以前より少しふっくらとした印象で、《田中圭太った？》といった声も上がり、体形の変化を指摘するコメントが相次ぎました。

不倫疑惑以降、実はナレーションの仕事での復帰も計画されていたといいます。“いまは役者として万全の状態でカメラの前に立てる状況ではないから”という判断が背景にあったようですが、具体的な進展は伝わってきません。計画が停滞している可能性もあり、そのほかのオファーも目立った動きはない状況です。

一方、4月には、原泰久氏の同名漫画を実写化した映画『キングダム』シリーズの第5弾『キングダム 魂の決戦』への出演が発表されました。ただ、配役が決定したのは不倫騒動前で、撮影もすでに一昨年に終了していたといいます。田中さんの出演発表後は《適任の俳優は他にいくらでもいるでしょ》といった辛辣な声も目立ち、本格復帰にはなお時間を要する可能性があります」（前出・スポーツ紙記者）

俳優としての復帰が待たれる一方で、ポーカーの世界では着実にキャリアを築きつつある田中。メルボルンの大舞台で、その名をさらに刻むことになるのか――。