◆新日本プロレス「レスリングどんたく２０２６」（４日、福岡国際センター）観衆３６０３（満員）新日本プロレスは４日、福岡国際センターで「レスリングどんたく２０２６」を開催した。第１試合のＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権で王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡが１１分３２秒、レイジングファイヤーでチェーズ・オーエンズを破り３度目の防衛に成功した。リング上でＴＡＫＥＳＨＩＴＡが勝ち名乗り