ちょっと待った。そのPDFファイルを開くだけで、PCを乗っ取られ、ウイルスを仕込まれ、銀行のパスワードを盗まれるかもしれない。PDF閲覧用にアドビが提供する無料の「Adobe Acrobat Reader」をPCにインストールしているなら、今すぐチェックしてほしい。バージョンが「26.001.21367」か、それより古い（＝数値が小さい）場合は速やかに対処が必要だ。緊急性の高い重大なバグが潜んでいる。PDFファイルは開かず、今すぐAdobe Acr