高校野球の春季神奈川県大会は3日、決勝戦が行われ、横浜が8―3で横浜創学館を下し、連覇を達成した。初回3点を失う苦しい立ち上がりだったが、横浜は3回に4番・安食の2点二塁打で1点差とし、4回は8番・千鳥の中前打で追いついた。さらに5回は無死満塁で6番・川上の右犠飛で勝ち越し。さらに9番・脇山の左越え2ランなどで突き放した。16年ぶりの決勝の舞台だった横浜創学館は初回に3番・品田 の先制二塁打、4番・高田の左