＜中日クラウンズ最終日◇3日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞主戦場の米下部コーン・フェリーツアーから一時帰国して出場した石川遼は「69」とスコアを伸ばし切れず、トータル5アンダーの24位タイに終わった。次戦は14日（木）からの「コロニアル・ライフ・チャリティ・クラシック」（米サウスカロライナ州）。和合で得た収穫を持って、リシャッフルがかかる一戦に臨む。【写真】米国でもやっ