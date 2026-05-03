2024年でツアーから撤退した上田桃子や25年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。今回は最強とも謳われるスコッティ・シェフラーのスイングについて聞いた。【連続写真】ボールの近くに立ってイン・トゥ・イン軌道で振り抜くシェフラーのアイアンスイング◇◇◇昨年の米ツアーでは、世界ランキング1位に君臨するシェフラーを中心に展開しました。全米プロ、