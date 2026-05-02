◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節浦和２―０千葉（２日・埼玉スタジアム２００２）Ｊ１千葉は、２日にアウェーで浦和と対戦し０―２で敗れた。浦和相手に２００８年１０月５日（３〇２フクアリ）以来の勝利を目指したが、ゴールすら遠かった。ＤＦ高橋壱晟は「個の力とチームの力、両方が足りなかった」と肩を落として、試合を総括した。これで後半戦未勝利の５連敗（ＰＫ戦含む）。Ｊ２時代よりも質の高い相手がよ