お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が10日、有料プラットフォーム『DOWNTOWN+』生配信番組「LIVE+」に出演。ゲストの伊集院光と2人で1時間半にわたりノンストップで語り会った生配信が、メディアに公開された。【写真】1時間半にわたりトークした松本人志＆伊集院光伊集院は2月に公開された「7：3トーク」にも出演し、「この番組の構成作家になりたい」と熱弁。この日は「昨日ファミレスで書いてきた」と『DOWNTOWN+』で松