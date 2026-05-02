秋田朝日放送 秋田市の県警察学校で、警備警察の職場体験が行われました。 体験会は、総理大臣などの要人警護などを行う警備警察の仕事に関心を持ち、警察官を目指す人を増やそうと行われました。中学生から２７歳までの２４人が参加し、機動隊の動きを見学したり、およそ７．５キロの装備を身に着けたりして警護の仕事を学びました。また、災害救助用の車両や人が集まる場所で注意を呼び掛ける、いわゆるＤＪポリス用の