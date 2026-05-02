【モデルプレス＝2026/05/02】フリーアナウンサーの高島彩が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘からのリクエストで作った弁当を公開した。【写真】2児の母・47歳元フジアナ「見た目がカラフル」娘リクエストの冷やしうどん＆サラダ弁当◆高島彩、娘リクエスト弁当公開高島は「暑くなりそうですね〜 娘のリクエストで冷やしうどん＆サラダ」とつづり、娘に作った弁当を披露。オクラとカニカマを乗せた冷やしうどんをは