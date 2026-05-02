2児の母・高島彩、娘リクエスト弁当公開「見た目がカラフル」「別添えにしてあるの神対応」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/02】フリーアナウンサーの高島彩が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘からのリクエストで作った弁当を公開した。
【写真】2児の母・47歳元フジアナ「見た目がカラフル」娘リクエストの冷やしうどん＆サラダ弁当
高島は「暑くなりそうですね〜 娘のリクエストで冷やしうどん＆サラダ」とつづり、娘に作った弁当を披露。オクラとカニカマを乗せた冷やしうどんをはじめ、ゆで卵や鶏肉、ブロッコリー、トマトを盛り合わせたサラダ、さらにキウイフルーツのデザートが並ぶ、彩り豊かな内容を公開した。
また、天かすは食感が損なわれないよう別容器にしており、スープジャーを含む5つの容器に分けて詰められた、細やかな気遣いを感じさせる弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「見た目がカラフル」「冷やしうどん弁当、最高です」「気遣いが伝わる」「暑い日にぴったり」「天かす別添えにしてあるの神対応」「食べてみたい」といった声が上がっている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・47歳元フジアナ「見た目がカラフル」娘リクエストの冷やしうどん＆サラダ弁当
◆高島彩、娘リクエスト弁当公開
高島は「暑くなりそうですね〜 娘のリクエストで冷やしうどん＆サラダ」とつづり、娘に作った弁当を披露。オクラとカニカマを乗せた冷やしうどんをはじめ、ゆで卵や鶏肉、ブロッコリー、トマトを盛り合わせたサラダ、さらにキウイフルーツのデザートが並ぶ、彩り豊かな内容を公開した。
◆高島彩の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「見た目がカラフル」「冷やしうどん弁当、最高です」「気遣いが伝わる」「暑い日にぴったり」「天かす別添えにしてあるの神対応」「食べてみたい」といった声が上がっている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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