[5.2 J1百年構想リーグ EAST第14節](味スタ)※14:00開始<出場メンバー>[FC東京]先発GK 81 キム・スンギュDF 2 室屋成DF 15 大森理生DF 17 稲村隼翔DF 42 橋本健人MF 8 高宇洋MF 16 佐藤恵允MF 27 常盤亨太MF 28 野澤零温FW 23 佐藤龍之介FW 39 仲川輝人控えGK 1 田中颯DF 3 森重真人DF 44 鈴木楓MF 10 東慶悟MF 18 橋本拳人MF 22 遠藤渓太MF 71 山田楓喜FW 9 マルセロ・ヒアンFW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ監督松橋力蔵[川