2026年4月27日、中国メディアの環球網は、福建省の海岸に観光客が投棄した大量の青い使い捨て靴カバーが散乱し、当局が対策に乗り出していると報じた。記事は、福建省のネットユーザーが26日に投稿した動画が広く注目を集めたと紹介。動画には同省福州市平潭総合実験区君山鎮東美村の海岸線に沿って、砂浜と近海の海面に大量の青い使い捨て靴カバーが散乱する様子が映っていたと伝えた。平潭は春から初夏にかけて夜光藻などのプラ