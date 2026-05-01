ウオーミングアップする松下知之（右）＝東京都内競泳の愛知・名古屋アジア大会（9月開幕）代表が1日、東京都内で合宿を公開し、男子400メートル個人メドレーでパリ五輪銀メダルの松下知之（東洋大）は「個人メドレーもだが、リレーへの熱量も負けていない」と800メートルリレーの出場に意欲を示した。倉澤利彰競泳委員長はアジア大会でのメダル目標を、リレーを含む金8個に設定した。今回の合宿で自由形の強化に力を入れてい