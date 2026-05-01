部下に「ニワトリと同じ」と侮辱的な発言をしたり、大声で叱責（しっせき）したりするパワーハラスメント行為をしたとして、滋賀県は１日、技術管理課の男性主幹（５７）を停職３か月の懲戒処分にしたと発表した。県人事課によると、男性主幹は２０２３〜２５年度、部下に対して「３歩歩いたら忘れるニワトリと同じ」「小学生レベル」と１度発言したほか、机を蹴りながら大声で叱るなどしたという。パワハラ行為を受けたのは４