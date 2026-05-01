ビクセンは、4月30日発売のZWO社製スマート天体望遠鏡「Seestar S30 Pro」について、予約開始以来、当初の想定をはるかに上回る注文があり、出荷の見通しが立たないため、4月30日で予約受付を一時停止すると発表した。●4月28日に予約受付を一時停止を発表想定をはるかに上回る注文を受けて予約完了分は発売日から順次発送し、7月ごろまでにはすべての予約者に届けられるよう準備を進めている。販売の再開につきましては、め