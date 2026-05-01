秋田朝日放送 クマが住宅街や海辺に現れています。秋田市の学校や港ではクマへの対応に追われています。 警察によりますと、きょう１日午前７時前、秋田市河辺の住宅街で体長およそ１ｍのクマ１頭を目撃したという通報が２件ありました。警察は目撃された場所の周辺をパトロールするなどし、警戒にあたっています。 【リポート】 「クマが目撃された現場は静かで落ち着いた住宅街です。そのすぐ近くに中