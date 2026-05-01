自転車への青切符制度の適用を受けて、客足が伸びているのが自転車店です。点検のポイントや人気のアイテムを取材しました。秋田市旭南にある自転車店です。この春は例年に比べ、来店する人が増えたといいます。その理由が自転車への青切符制度の適用です。整備不良も違反の対象です。点検の実演「まずブレーキですね。安全に止まれるようにブレーキの利き具合を確認させていただいています」「ライトですね。ちゃんと