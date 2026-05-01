木村拓哉と工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，（２３）が、モロッコ・マラケシュで開催されたルイ・ヴィトンの新作ハイジュエリー・コレクション「Ｍｙｔｈｉｃａ（ミシカ）」の発表イベントに登場した。「ミシカ」は神話をモチーフにしたコレクション。Ｋｏｋｉ，は神話に出てくる女性をイメージしたようなヴィトンのシャンパンカラーのドレスに、エメラルドをあしらったネックレス、ブレスレット、リングを着用し、ゴージャ