エノモトが売り物薄のなか実需買いが流入、大陽線を連打して２月下旬につけた年初来高値を一気にブレイクしてきた。時価は２０００年９月以来、実に約２６年ぶりの高値圏に浮上している。半導体関連の主力銘柄は目先利食い急ぎの動きが出て軟化しているものが目立つが、中小型株にしぶとく資金が流入している。そのなか同社はパワー半導体用リードフレームや電子回路向けコネクターなど電子デバイスを手