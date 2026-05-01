サッポロビール株式会社は、5月1日を「濃いめのレモンサワーの日」として制定。この記念日をきっかけに、2026年4月27日から5月10日(日)までの約2週間、東京都渋谷区のRAYARD MIYASHITA PARK 1階「渋谷横丁」全14店舗にて、期間限定イベント「濃いめ横丁」が開催中。【写真】数量限定発売の「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」缶RAYARD MIYASHITA PARK 1階「渋谷横丁」全14店舗にて「濃いめ横丁」が開催「濃いめ横丁」