北海道新冠町で太平洋を望む絶景のロケーションに位置する「新冠温泉ホテルヒルズ」（運営：北海道ホテル＆リゾート）は、4月25日に、キャンピングカーや車中泊旅行者向けの施設「RVパークにいかっぷ」をオープンした。●大自然と温泉を満喫できる近年、旅行やアウトドア体験の選択肢としてキャンピングカーが注目を集めており、車中泊の需要が高まっている。とくに北海道は広大な自然と美しい景観に恵まれ、キャンピングカー