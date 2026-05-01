アクシーズは朝安後切り返し、大幅高で３日続伸している。４月３０日の取引終了後、２６年６月期第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想は前回予想の２８７億円から２８８億円（前期比９．０％増）、営業利益予想は２７億円から３４億円（同６０．３％増）に引き上げており、業況を好感した買いが入っている。国内の鶏肉相場が前回予想を上回