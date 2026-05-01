日本企業が出資のドローンが迎撃に成功産業用ドローンソリューションや運航管理システム（UTM）を提供するテラドローンは2026年4月28日、子会社と出資先であるアメイジング・ドローンズが共同展開する迎撃ドローン「Terra A1」が長距離無人機の迎撃に成功したと発表しました。【動画】え、自爆ドローンを正確に追尾!? これが、迎撃ドローンが目標を捉える様子です同社が公式YouTube上で公開した動画では、シャヘド136か似たタ