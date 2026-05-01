ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSの森愁斗が、きょう1日放送のフジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00〜)に初出演する。かねて出演を望んでいたという森だが、急きょ開催された“第二の佐久間みなみ選手権”で予測不能な展開に巻き込まれ、「あの面白さに耐えきれなかったです」と振り返っている。(左から)佐久間みなみアナ、有田哲平森は、お笑いコンビ・次長課長の河本準一とともにゲストコメンテータ