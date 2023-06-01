札幌市白石区米里の豊平川で、2026年4月30日、男性1人の遺体が見つかりました。30日午後2時半すぎ、付近を散歩をしていた人が、川の中州にうつぶせの状態で倒れている男性を見つけ、警察に通報しました。男性はその場で死亡が確認されました。札幌・東警察署によりますと、男性は年齢20代くらい、身長167センチくらいの中肉で黒髪、履いていたズボンのポケットに現金等の入った財布があったということです。遺体の一部は腐敗してい