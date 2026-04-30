SEVENTEENのメインボーカルDK（ドギョム、29）とSEUNGKWAN（スングァン、28）によるスペシャルユニット「DxS」が29、30日、千葉・幕張メッセ国際展示場で、初のユニット公演「DxS[SERENADE]ON STAGE−JAPAN」を開催。2日間で4万人を動員した。同公演は、17日開催の韓国・仁川を皮切りに5都市を巡るツアーの日本公演。公演タイトルは26年1月発売の1stミニアルバムの「Serenade」から引用。“普通の愛”をテーマにした同作は、発売か