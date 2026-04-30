30日午後8時23分ごろ、山口県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は山口県中部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、山口県の山口市と防府市です。【各地の震度詳細】■震度2□山口県山口市防府市■震度1□山口県下松市周南市萩市長門市美祢