サーフィン女子で、9月の愛知・名古屋アジア大会代表の池田美来（18）が30日、地元の静岡県御前崎市で意気込みを語った。優勝者には28年ロサンゼルス五輪の出場枠が与えられるとあって、「五輪で金メダルを獲ることが私の目標。（優勝すれば）五輪に挑戦できるという切符を手にできたのがうれしいです」と、夢へのスタートラインに立った喜びを語った。現在は御前崎を拠点に調整中。会場の太平洋ロングビーチ（愛知県田原市