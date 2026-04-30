東京・品川区で特殊詐欺や闇バイトの撲滅を目指したイベントが行われ、演歌歌手の徳永ゆうきさんが一日警察署長を務め、注意を呼びかけました。演歌歌手徳永ゆうきさん「闇バイト・特殊詐欺。被害者、また加害者になりませぬよう、どうぞ皆様、お気をつけてお過ごしください。皆様の明るい未来に向かって、出発進行」きょう、品川区大崎で開かれたイベントでは、最近の特殊詐欺の手口として「警察官をかたることが多い」と紹介さ