白やベージュより落ち着きがあり、黒よりもマイルドに整う。ベーシックカラーの中でもブラウンとなら、気になる色と距離を縮めるのも簡単。どんな色でも穏やかに受けとめられる、懐の深さに甘えて、ワンパターンから抜け出すための、新たな配色パレットをご提案。季節をつないでいく「重い色」と「軽い色」重ねることで軽く見えるベビーピンクのタートルをIN今に寄せたさわやかな印象に導く、白がまざったようなやさしいキレイ色。