中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が4月30日に、4月の中国製造業購買担当者景気指数（PMI）は50．3だったと発表しました。前月から0．1ポイント小幅に悪化したものの、景況拡大・縮小の分かれ目となる50を2カ月連続で上回っています。 4月の新規受注指数は50．6と、2カ月連続で50を上回りました。そのうち、ハイテク製造業の新規受注指数は53以上を維持し、設備製造業・消費財製造業の新規受注指数は52以