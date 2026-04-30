秋田朝日放送 潟上市天王の県道でクマが目撃されました。警察などが注意を呼びかけています。 警察によりますと３０日午前９時４０分ごろ、潟上市天王下浜山地内の県道を運転していた秋田市の４０代の男性が体長およそ１ｍのクマが道路脇にいるのを見つけました。 近くには住宅もあることから警察や市などが住民に注意を呼びかけています。