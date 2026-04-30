【ワシントン共同】米下院監視・政府改革委員会は29日、少女らへの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏の疑惑を巡り、4月に解任されたボンディ前司法長官から5月29日に証言を聞き取ると明らかにした。委員会はエプスタイン氏の資料開示に関する司法省の対応を確認するため、3月にボンディ氏の召喚状を出したが、ボンディ氏は解任後、現職ではなくなったとして証言を拒否。野党民主党議員は議会侮辱罪での訴追