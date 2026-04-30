グーグルは28日、サービス開始から20周年を迎えた「Google翻訳」の歩みと、AI技術によって進化を遂げた最新の利用動向を公開した。2006年に機械学習の初期の実験として開始したサービスは、現在では世界人口の95％をカバーする約250言語に対応し、月間10億人以上のユーザーに利用される巨大プラットフォームへと成長しているという。 20周年という大きな節目に合わせ、Android