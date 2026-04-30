原油高が飛行機代に重くのしかかるなか、国内で、ハワイ気分を味わってみてはいかがでしょうか。ハンバーグと目玉焼きにグレイビーソースをかけた「ロコモコボウル」や、マグロをレアに焼いた「アヒステーキプレート」など、ハワイグルメなどをそろえたイベントが横浜の百貨店で行われています。来店客「近場で海外を感じられるのはうれしい」郄島屋ハワイ催事担当山田浩史さん「物価も今上がっているし為替の影響もある