29日夜、垂水市で風呂場として使われていた住宅の離れが全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、垂水市新御堂の住宅の離れです。警察によりますと29日午後8時ごろ、この家に住む前田清輝さん(71)の妻から「風呂場のたき口から火が上がっている」と消防に通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、前田さんの木造平屋建ての離れ1棟を全焼しました。前田さんと妻にケガはなく