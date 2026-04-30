トヨタ「カローラクロス」の最安グレードとは自販連（日本自動車販売協会連合会）が発表した2025年度（2025年4月から2026年3月）の販売実績において、トヨタ「カローラ」がシリーズ全体として12万5932台を記録しました。さまざまなタイプを持つカローラシリーズにおいて、扱いやすいサイズ感と高い実用性で幅広い層から、最量販モデルとなっているのが「カローラクロス」です。【画像】超カッコいい！ これが一番安いトヨタ「