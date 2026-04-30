大分労働局 この春、大分県内の大学や短大などを卒業した人の就職内定率は96.8％で2025年より低くなったものの過去2番目の高さとなっています。 大分労働局によりますと県内の大学や短大、専門学校を2026年3月末までに卒業した人のうち就職を希望したのは1879人で就職内定率は96.8％となっています。 統計を開始した1996年以降最高となった去年より0.1ポイント低くなったものの過去2番目に高い水準です。 内定率が高水