ROOMIE 2025年2月20日掲載の記事より転載排気口カバーって便利なアイテムですが、こまめな掃除が必要だったり、グリルを使う時は上に置いたものを移動しないといけなかったり、ストレスも多い……。そんな掃除も手間も減らしたい人におすすめのアイテムを見つけました。2WAYの排気口カバー Photo: 大平千沙 こちらは、魚焼きグリルの排気口をカバー