女優・遠藤久美子（４８）が、夫で映像作家・映画監督の横尾初喜（はつき）氏と息子２人と撮影した写真がアップされた。夫の横尾監督が３０日にインスタグラムを更新し、自身がメガホンを取った映画「いろは」（５月８日から長崎先行公開、同月２２日から全国公開）について「公開まであと８日！！」と呼びかける。長崎の各地を回っており、この日は「ランドアークさんありがとうございます！！」とつづり、ポスターも披露しな