福岡県・飯塚オートレース場のナイターSG「第45回オールスター」（優勝賞金1420万円＝副賞を含む）は29日、12Rで優勝戦が行われ、前回覇者の佐藤励がSG通算3度目のVをタイトル連覇で飾った。青山周平はスタートこそ決めたが、1周4角過ぎで佐藤励にかわされた。その後もスピードに乗り切れないまま、ジリジリとポジションを下げて4着に敗れた。「スタートだけは行こうと思って切れたが、乗りづらかったし素直に完敗です」。力な