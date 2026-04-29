女性ハードロックバンド「SHOW−YA」が29日、神奈川・横浜BUNTAIで開催された、同バンド主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」に出演した。同フェスの大トリで登場。寺田恵子（62）が「よろしいか！SHOW−YAだ！」と会場をあおると、25年10月発売の40周年記念カバーアルバム「無限」から「六本木心中」で幕を開けた。SHOW−YA風にアレンジした同曲はさらに重さを増し、会場を盛り上げるには十分過ぎるほどだっ