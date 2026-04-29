大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）に初のカド番で臨む大関・安青錦（22＝安治川部屋）が29日、東京都江東区の同部屋で稽古を行った。四股、すり足などの基礎運動などで調整した。空気椅子やダンベルを使ったトレーニングも行い、「体を動かさないと。やれることをやっている」と話した。出稽古に訪れた秀ノ山部屋の力士らには、ぶつかり稽古で胸を出した。「部屋の若い衆も気合が入るので、場所に近いような空